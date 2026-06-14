開催：2026.6.14 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 8 - 9 [フィリーズ] MLBの試合が14日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとフィリーズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハン、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。 2回表、6番 エドムンド・ソ&