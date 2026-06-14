NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。楽天は野手4人を入れ替えました。1軍昇格となったのは、小森航大郎選手と武藤敦貴選手の2選手です。小森選手は今季1軍初昇格、武藤選手は5月4日に登録抹消となって以来の再昇格です。一方、中島大輔選手と吉野創士選手の2人を登録抹消。再登録は6月24日以後となります。チームは14日、本拠地で広島とカード3戦目を戦います。