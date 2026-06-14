日本時間１２日に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、「占いインコ」として知られる、那須どうぶつ王国のヨウム・オリビア（オス、２１歳）が１次リーグ３戦で日本の全勝を予想した。過去３大会で、わずか１試合の的中にとどまるオリビアだが、今大会はサッカー好きの日橋一昭園長（７２）も参戦。園長との切磋琢磨（せっさたくま）で名誉挽回を狙う。（脇上怜大）１１日午後、同園で行われた予想イ