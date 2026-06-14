FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が11日に開幕し、サッカー日本代表の初戦は15日にオランダと対戦する。サッカーに注目が集まる中、オリコンニュースはKONAMIの人気サッカーゲーム『eFootball』（イーフト）統括プロデューサーの田谷淳一氏にインタビューを実施し、ゲーム内の選手の能力値調整の苦労や『ウイニングイレブン』発売30周年などを振り返ってもらった。【画像】顔そっくり！久保や南野…『eFootball』ゲーム内の