女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。家庭での様子を明かした。タイトルコールの際、番組アシスタントMCの宇賀神メグアナウンサーは「宅配便を開けた後の段ボールを片付けられない加藤浩次の『人生最高レストラン』」とMCの「極楽とんぼ」加藤浩次のプチ情報を暴露した。これに山口は「これ、一番面倒くさい」としたものの、「私はこっち班なんですよ」と加藤と同じで