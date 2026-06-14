日本ハムは１４日、郡司裕也捕手の出場選手登録を抹消した。打線の軸として期待されているが、ここまで６０試合に出場して打率・２２１、４本塁打、１６打点。開幕から本来の力を発揮できず、６月も打率・１２５と状態が上がらなかった。２３年シーズン途中で中日から移籍し、日本ハムでブレーク。昨季は１１１試合の出場で打率・２９７をマークした。