歌手の工藤静香さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新、自宅の庭で育てている山桃（ヤマモモ）を収穫した様子を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】赤く実った「山桃」の収穫を報告こだわりの手作りピクルスやハーブ炭酸水にファンから「お洒落」「何でもある」と絶賛の声工藤さんは「山桃！」と題した投稿の中で、「熟すると直ぐに落ちてしまうから、こっそり収穫するのが難しい＆蚊との戦いになります。