【FIFAワールドカップ2026】カタール代表 1ー1 スイス代表（日本時間6月14日／サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム）【映像】衝撃ヘッド炸裂！→スイス代表DFが崩れ落ちた瞬間カタール代表がワールドカップで初の勝ち点を獲得した一戦の裏で、スイス代表DFが見せたリアクションに注目が集まっている。スイスは日本時間6月14日、FIFAワールドカップ2026のグループB第1節でカタール代表と対戦。試合は17分、FWブレール・エンボ