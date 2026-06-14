フリーアナウンサーの中川安奈が13日にInstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを披露すると、ファンから「美しい」「何着ても最高！」といった反響が寄せられた。【別カット】中川安奈、無防備すぎるNGショットも！中川が「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、古着屋でおすすめしてもらったというレアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォームとデニム