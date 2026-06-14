日曜日となった１４日、日本列島は朝早くから世界トップクラスのプレーに沸いた。サッカーＷ杯では、王国ブラジルがモロッコとの初戦を迎え、ハイレベルな激闘を繰り広げた。朝７時にキックオフ。先制を許したが、世界的スタープレーヤー・ビニシウスの同点ゴールでドローに持ち込み、地力を示した。早朝５時１０分にはメジャーリーグのホワイトソックス・ドジャース戦がプレーボール。左膝炎症から大谷翔平投手がスタメン復