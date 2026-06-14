国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）が、6月13日(土)に開催された授賞式にて全78部門の最優秀作品/アーティストを発表した。各賞の受賞作品/アーティストは以下の通り。主要6部門は最優秀楽曲賞にサカナクション「怪獣」、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLE、最優秀ニュー・アーティスト賞にHANA、最優秀アルバム賞にFujii Kaze『Prema』、Best Global Hit from JapanにXG「HYPNOTIZE」