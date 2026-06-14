贈り物の定番といえば花。バラ、ユリ、はたまた季節のお花？色は情熱の赤？それとも可愛いピンク系？花束がいいのか、そのまま飾ることを考えたらアレンジメントの方かいい？相手のことを考えながら、花を選ぶのはワクワクする。 だが時間がなく、花屋さんの開店時間に行けない人や、店員とやりとりするのが苦手な人、そもそも相手が遠くに住む場合は、やはりネットでの注文一択となる。実際、母の日にネットでカーネ&#