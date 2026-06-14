モロッコMFアイユーブ・ブアディがブラジル戦で躍動モロッコ代表のMFアイユーブ・ブアディは現地時間6月13日に行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループC第1節ブラジル戦（1-1）に先発出場し、強豪を相手に大きな存在感を示した。米メディア「CNN」のブラジル版は「注目を集めた」と見出しを打ち、18歳の若き俊英が披露した圧巻のハイパフォーマンスを絶賛している。フランス生まれであるブアディは、これまで同国