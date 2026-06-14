北中米W杯解説→Jオールスター出場と大忙しだった権田修一4年前のカタール・ワールドカップ（W杯）でドイツ代表とスペイン代表を破った際、日本のゴールを守っていたGK権田修一は、選手としてではなく、別の形で北中米W杯に関わることとなった。北中米W杯の大会2日目となった現地6月12日（日本時間13日）、グループDのアメリカとパラグアイの試合が行われ、アメリカが4-1と大勝した。この試合に権田はDAZNの解説を担当。中継が