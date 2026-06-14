ブラジル代表は2026年W杯初戦でモロッコと1-1の引き分けブラジル代表は現地時間6月13日、2026年ワールドカップ（W杯）の初戦でモロッコ代表と対戦し、1-1で引き分けた。ブラジルメディア「グローボ」は前半の低調なパフォーマンスを問題視しており、「ブラジル代表を裸にした」と厳しい評価を下している。アメリカのニュージャージーで行われた一戦。ブラジルは序盤からモロッコに主導権を握られる展開となる。前半20分には相