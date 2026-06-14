米大リーグ、サンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）の連続試合安打行進が終わった。李政厚は13日、米サンフランシスコのオラクルパークで行われたシカゴ・カブスとの試合で3打数無安打にとどまった。これにより李政厚は先月15日のLAドジャース戦から始まった連続安打を18試合で終えた。シーズン打率は0．338から0．333（237打数79安打）に落ちた。それでもマイアミ・マーリンズのオット・ロペスの0．342に次いで