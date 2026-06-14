グループBTS（防弾少年団）が12日に釜山（プサン）アシアードスタジアムで開催したワールドツアー「ARIRANG」の初日公演が1時間以上遅れ所属事務所が謝罪した。所属事務所のHYBE（ハイブ）はこの日夜、ファンプラットフォームのウィバースを通じ「12日に行われたワールドツアー『ARIRANG』を観覧しにきたすべての観客のみなさんに公演開始の遅れで大きな不便をかけた点を深く謝罪する」とした。前日の公演は観客の入場が遅れ、当初