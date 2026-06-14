トランプ米大統領が13日、自身の交流サイト（SNS）に、2018年6月にシンガポールで行われた北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との首脳会談時に会談場周辺を並んで散策しながら撮った写真を投稿した。トランプ大統領はこの写真に対する説明は書いていない。ただトランプ大統領が金委員長と並んで歩く写真を投稿したタイミングが注目される。トランプ大統領はこの写真を投稿する1時間前にイランとの終戦合意署名式が「14