１３日、第１８回海峡フォーラムであいさつする王滬寧氏。（アモイ＝新華社記者／劉彬）【新華社アモイ6月14日】中国福建省アモイ市で13日、大陸と台湾地区の交流イベント「第18回海峡フォーラム」が開かれた。王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席が出席し、あいさつした。１３日、第１８回海峡フォーラムに先立ち、台湾側出席者の代表と会見する王滬寧氏。（アモイ＝