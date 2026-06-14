自民党政治制度改革本部長の加藤勝信・元官房長官は１４日のＢＳ番組で、衆院議員の定数削減を含む選挙制度改革のとりまとめ時期について、「１年がめどだ」と強調し、野党に議論を呼びかけた。衆院選挙区画定審議会が小選挙区の区割り改定案を来年５月までにとりまとめることを踏まえたものだ。与党は、与野党の協議会で１年以内に結論が出ない場合、比例選の４５議席を削減する法案を今国会に提出する。