将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第2試合、北海道・東北バルペックス対中部トライキングスが6月13日に放送された。本試合は初戦から一進一退の大熱戦に。最後は大会初出場の北海道・東北バルペックスの齊藤優希四段（30）が勝負を決め、同チームが5勝3敗で熱戦の番勝負を制した。北海道・東北は1位決定戦へ進出。 中部は敗者復活戦へと回ることとなった。【映像】大熱戦となった北海