NPB（日本野球機構）は14日の公示を発表。広島は塹手江敦哉投と平川蓮選手の登録を抹消しました。塹江投手はここまで19試合にリリーフ登板し、防御率3.00。5月30日のソフトバンク戦や6月4日の日本ハム戦では、同点の場面から痛恨の勝ち越しを許し敗戦投手となっていました。さらに直近登板となった11日の西武戦でも失点。苦しいマウンドが続いていました。またドラフト1位ルーキーの平川選手も抹消に。開幕スタメンを勝ち取るなど