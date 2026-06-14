ダイソーで4種類の調味料を入れられる便利なポットを発見して飛びついてしまいました！よく使う調味料をひとまとめにできて作業が楽ちん。持ち手やパッキンも付いていて使い勝手抜群です！おまけに全面クリア仕様で視認性も良し。4つのスプーン、ラベルシールも付いていて税込み330円と、かなりコスパが高いですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：4仕切り調味料ポット（スプーン4本付）価格：￥330（税込）販売ショップ