犬が前足を乗せてくる心理5つ 犬が前足を乗せてくるときは、その場の気分や状況によって意味が少し変わります。 表情やしっぽの動き、その前後の流れまで一緒に見ると、気持ちを読み取りやすくなります。まずは、よくある理由を見ていきましょう。 1.甘えたい・安心したい 飼い主に触れていると落ち着く犬は、前足を乗せて距離を縮めようとすることがあります。「そばにいたい」「触れていると安心する」といった