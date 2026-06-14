汚れが蓄積しやすく、どうしても億劫になりがちな洗面台の掃除。洗剤やスポンジを用意する手間を考えると腰が重くなりますよね。気付いたときにササッと掃除できたらいいのに…そんな願いを叶えてくれるクリーナーを、ダイソーで見つけました！水だけで汚れを効率的に落としやすい優れもの。メンテナンスも楽ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗面台クリーナー（落ち落ちV）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ