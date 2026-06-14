ダイソー歴8年の私が本気で「買ってよかった！」と感じた新作5つをまとめました。野菜の鮮度保持袋から名品ボディシート、進化系ハンディファンまで、次のダイソーで要チェックの優秀アイテムをご紹介します♡【詳細】他の記事はこちら野菜が長持ち！ダイソーの鮮度保持袋は100円とは思えない実力商品名：ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋価格：￥110（税込）サイズ（約）：20cm×18cm×T0.04mm内容量：6枚JANコ