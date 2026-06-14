最近、ネットで「ダイソーに売っている天ぷらの敷紙が良いらしい」という噂を聞いた筆者。『天ぷら敷紙 波型 40P』という商品を買ってみたところ、想像以上に優秀で驚きました…！見た目だけかと思いきや、油分をしっかり吸収してくれる実力派。純粋パルプ100％使用で日本製と、安心して使えるのもポイントです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：天ぷら敷紙 波型 40P価格：￥110（税込）サイズ（約）：185mm×220mm入り数