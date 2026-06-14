ダイソーの新作『パスポートケース』が、とんでもない収納力オバケなアイテムで驚きました！普通のケースに見えて、中にはポケットがたくさん付いていて、もはやポーチのような感覚で使えちゃう♡メッシュポケットやカードポケット、ワイドポケット、ペンホルダーが付いて至れり尽くせりです。これは人気が出そうな予感…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パスポートケース価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソ