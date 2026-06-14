全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・五反田のピッツァ店『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』です。コスパ最強！の平日ランチは店主の心意気なり2026年、開店8年目を迎えた『ブルーナ』。11時半のオープンからお客がひっきりなしに訪れ、店先にはいつも行列ができている。それもそのはず、このご時世にサラダとドリンク付きの平日ピッツァランチを1100円という驚