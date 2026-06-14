札幌・西警察署は2026年6月14日、酒気帯び運転の疑いで小樽市の会社員の男（23）を現行犯逮捕しました。男は14日午前1時50分ごろ、札幌市西区西町南1丁目の道道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男は信号待ちのバイクに追突する事故を起こしていたということです。バイクは追突されたはずみで、前の軽四貨物車に追突し、軽四貨物車の運転手の女性が「車とバイクの事故です。バイク