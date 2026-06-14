平凡なゴロを捌き切れずに、重要な局面で失策をしてしまったベッツ(C)Getty Images紙一重のワンプレーが、文字通り“歴史”を変えた。現地時間6月13日に行われたホワイトソックス戦で、先発マウンドに立った山本由伸（ドジャース）は、序盤から快調に投げ進めて8回2死まで一人の走者も許さず。6日前の前回登板から脅威の45者連続アウト。完全試合まであと4人、連続アウトのメジャー記録までも1人と迫っていた。【動画】名手が