M!LKの佐野勇斗さんは6月13日、自身のInstagramを更新。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」Grand Ceremonyでのメンバー集合写真を披露しました。【写真】佐野勇斗、M!LKのMAJ5冠達成を報告！「これからも5人でずっと笑っててね」佐野さんは「MAJありがとうございました！！」と5枚の写真を投稿。同日、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」Grand Ceremonyでのはじけるような笑顔のメンバー集合