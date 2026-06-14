地元ではなかなか見ない雪にテンションが上がり、大はしゃぎの北海道旅行。【強烈体験】昼食後いきなり体調不良、意識は薄れ猛烈な吐き気が…その日から救急車の音がトラウマに気づけばずいぶん遠くまで来てしまい、戻る道が分からない......。埼玉県在住の30代女性（投稿時）・Hさんの体験談。＜Hさんからのおたより＞幼なじみと北海道に行った時の話です。時期は冬で、雪をあまり見ない関東民の私たちははしゃいでしまい、空港か