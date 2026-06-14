■14日の全国の天気西日本は、雲が増えて、午後は太平洋側を中心に雨が降るでしょう。東海、北陸から東北は、おおむね晴れそうです。北海道は、夕方以降、雨や雷雨があるでしょう。■予想最高気温全国的に平年並みか少し高めとなり、25度から30度くらいでしょう。体感は蒸し暑く、熱中症に注意してください。■週間予報・大阪から那覇太平洋側は梅雨空が続くでしょう。週の前半は日本海側で晴れ間が出ますが、週の後半は広く雲に覆