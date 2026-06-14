◇出場選手登録【ソフトバンク】アルメンタ投手【日本ハム】古林睿煬投手【楽天】小森航大郎内野手、武藤敦貴外野手【ロッテ】ポランコ外野手【阪神】石黒佑弥投手◇同抹消【日本ハム】福島蓮投手、郡司裕也捕手【楽天】中島大輔外野手、吉野創士外野手【ロッテ】広畑敦也投手、田中晴也投手、山崎剛内野手【阪神】畠世周投手【中日】松葉貴大投手【広島】塹江敦哉投手、平川蓮外野手【ヤクルト】拓也投手