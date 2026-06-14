【漫画】本編を読む『マダムたちのルームシェア』（seko koseko/KADOKAWA）は、「歳を重ねるって、こんなに楽しいものなのか」と思わせてくれるシリーズだ。ひとつ屋根の下で暮らす3人のマダムたちを主人公に、なんでもない日々のなかで見つけた小さな楽しみや、思わず笑ってしまう出来事など、心がふっと軽くなるエピソードが綴られている。最新の第6巻でも、そんな彼女たちの輝きはさらに増す。夏にはプールへ繰り出し、秋には