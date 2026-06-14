帰省の航空券を探していると、成田発のLCCが安く見えることがあります。しかし自宅から成田空港までの往復交通費を見ると、羽田から大手航空会社を使った方がお得だったのでは？と感じる方もいるでしょう。 LCCは安く帰省できる強い味方ですが、条件によっては大手航空会社のほうが満足度や総額で有利になる場合もあります。 LCCは航空券代だけ見ると安いが空港アクセス費で差が縮まる LCCの魅力は、航空券代の安