なぜ荒木村重は織田信長に対し謀反を起こしたのか。歴史学者の渡邊大門氏は「反信長に燃える足利義昭、そして毛利方の熱心な説得、さらに本願寺からの保障があった」という――。（第1回）※本稿は、渡邊大門『信長包囲網の真相』（星海社新書）の一部を再編集したものです。落合芳幾作「太平記英勇伝」「三十八」「荒木摂津守村重」（写真＝東京都立図書館／PD-Japan／Wikimedia Commons）■破格の処遇で繋ぎとめた信長は、村重に