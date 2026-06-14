フィギュアスケートのアイスダンスでミラノ・コルティナ五輪金メダルのロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が、現役続行を表明したとフランス紙「レキップ」が報じている。同紙は「４か月前のミラノ五輪で金メダルを獲得したロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロンは２０３０年フランス・アルプス五輪の出場を目指し、パートナーシップを継続することを発表した」と報道。シゼロンは「