米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（オハイオ州シンシナティ）が１３日（日本時間１４日）に放送され、ケニー・オメガ（４２）が「ＴＭＤＫ」のバッドデュード・ティト（４２）に完勝した。ケニーは次期ＰＰＶで古巣・新日本プロレスとの合同興行「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ（ＦＤ）」（２８日、カリフォルニア州サンノゼ）で、ザック・セイバーＪｒ．とのシングルマッチを控えている。この日はザックの同門で