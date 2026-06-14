女優・比嘉愛未が１４日、都内で初のエッセー集「またね。」（講談社刊）の発売記念会見を行い、４０代を迎えたことの思いを語った。昨年デビュー２０周年を迎えた比嘉が仕事や恋愛、結婚などさまざまな価値観について本音でつづったエッセー集。故郷の沖縄で撮影されたフォトパートなどで構成されている。初めてのエッセー本が発売となり「ありのままの言葉をつづっていて、自分の分身を生み出したような気持ちですごくうれ