◆米大リーグジャイアンツ―カブス（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地のジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン入り。試合前には地元局の取材に応じ、現在の状態について語った。鈴木は前日の同カードで２二塁打１打点と活躍し、先月２９日以来のマルチ安打。９試合連続安打と調子を上げてきている。現在の状態について鈴