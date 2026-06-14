◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦日本ウェルネス沖縄６−１首里（１４日・Ａｇｒｅスタジアム北谷）日本ウェルネス沖縄のプロ注目二刀流、長山武蔵投手（３年）が「３番・投手兼ＤＨ」でスタメン出場。投げては最速１４４キロのストレートを武器に、９安打１失点完投勝利。注目の打撃では申告故意四球を含む４四球と真っ向勝負を避けられる場面もあり、１打数無安打に終わったが、ネット裏に集結したスカウト陣からは