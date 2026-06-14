◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は１４日、佐々木俊輔外野手が右肋骨の骨挫傷と診断されたと発表した。１３日の同戦も欠場していたが、１４日も痛みが残っているためベンチ外となる。佐々木は１０日・楽天戦の７回に右脇腹付近に死球を受けており、橋上監督代行は「楽天戦で受けた死球の影響で、今日になって患部に痛みが出てきたということなので、今病院の方に検査に行ってます