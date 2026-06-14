新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月14日（日）より、TVアニメ『黒子のバスケ』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施する。 『黒子のバスケ』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された藤巻忠俊による大人気バスケットボール漫画が原作。「キセキの世代」と呼ばれる天才選手たちが集う高校バスケ界を舞台に、影の薄さを武器に戦う黒子テツヤと天賦の跳躍力を持つ火神大我が全国制覇を目指して奮闘する姿を