闇バイト事件を次々と起こす新興勢力のトクリュウに、既存の暴力団が対策を講じ始めた。ヤクザ取材の第一人者である鈴木智彦氏がレポートする。【写真を見る】碑文谷一家が事務所に掲げた「闇バイト」についてのメッセージ全容＊＊＊指定暴力団・稲川会の碑文谷一家が、東京・大井町駅近くの本部事務所前にまたもメッセージを掲示した。事務所近くで様子を見ていると、時折、通行人が立ち止まって文面を読み、スマホを使