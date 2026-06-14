あなたは読めますか？突然ですが、「耽溺」という漢字読めますか？小説や論評などで、何かに深くのめり込んでいる様子を表す際に使われる言葉ですが、日常的に書く機会は少ないため、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たんでき」でした！「耽溺」とは、一つのことに夢中になって、他を顧みない状態になることを意味します。特に、酒色や趣味、あるいは特定の思想などに溺れ、そこから抜け出