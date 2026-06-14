あなたは読めますか？突然ですが、「憚る」という漢字読めますか？日常会話でも「人目を……」といったフレーズで耳にすることがありますが、漢字表記になると急に難易度が上がります。気になる正解は……「はばかる」でした！憚るとは、他に対して恐れ敬う、あるいは差し障りを感じて遠慮することを意味します。また、道いっぱいに広がるといった「幅を利かせる」に近いニュアンスで、勢いが強くて遠慮がない様子を指す場合もあり