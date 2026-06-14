NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。阪神は石黒佑弥投手を登録し、畠世周投手を抹消しました。石黒投手はこれが今季2度目の昇格。前回は5月15日に登録され、8度のリリーフ登板で防御率5.54という成績とし、同21日に抹消されていました。その後はファームの5試合にリリーフ登板。いずれも1イニングを投げ、浴びたヒットは計1本と圧巻の投球を披露していました。一方、抹消された畠投手は、前日13日に行われたオリックス戦の7回に