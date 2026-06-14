フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」の後編。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。平石洋介氏、福留孝介氏、元日本テレビでフリーの上重聡アナウンサー、松井稼頭央氏、宮本慎也氏、片岡篤史氏、今江敏晃氏が出演した。平石氏は、福留氏の偉大さを述懐。１年生から４番を務